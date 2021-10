De Russische regisseur Klim Shipenko en actrice Yulia Peresild worden dinsdag rond 10.55 uur (Nederlandse tijd) met een raket gelanceerd. De twee gaan aan boord van het International Space Station (ISS) een film maken.

De filmmakers maken de reis samen met de Russische kosmonaut Anton Shkaplerov. Met drie eerdere trips naar het ISS is hij inmiddels een veteraan te noemen. Shipenko (38) en Peresild (37) gaan voor het eerst de ruimte in.

Hoewel er talloze speelfilms zijn die zogenaamd in de ruimte afspelen, werden ze allemaal op aarde gefilmd. Dit wordt de eerste keer dat filmscènes daadwerkelijk in de ruimte worden opgenomen. De regisseur zei eerder in interviews dat hij hiermee gewichtloosheid wilde vastleggen zoals nooit eerder is gebeurd. In de film, die The Challenge heet, speelt Peresild een dokter die op stel en sprong naar het International Space Station moet om het leven van een kosmonaut te redden.

De crew vertrekt dinsdagochtend in een Soyuz-capsule. Sinds mei ondergingen de kosmonauten een training in het kosmonautentrainingscentrum Yuri Gagarin in Star City, vlak bij Moskou. Tijdens de voorbereidingen hebben ze onder meer hun ruimtepakken gedragen en meegedaan aan urenlange simulaties in een Soyuz-replica. Ook zijn ze getraind voor mogelijke noodsituaties aan boord van de vlucht.

Twaalf dagen in de ruimte

De lancering vindt dinsdag om 10.55 uur plaats in Kazachstan. Vanaf de Baikonur Cosmodrome vertrekken Shipenko, Peresild en Shkaplerov richting het ruimtestation, waar ze om 14.12 uur moeten aankomen. Daarna duurt het nog twee uur voordat de capsule aan het ISS is gekoppeld en ze naar binnen kunnen.

Shkaplerov blijft voor zes maanden in het ISS, maar Peresild en Shipenko keren op 16 oktober terug naar de aarde. Dat doen ze samen met kosmonaut Oleg Novitskiy. Eigenlijk zouden kosmonaut Petr Dubrow en Mark Vande Hei ook terugkeren, maar zij staan hun plekken af aan de filmmakers en blijven tot maart aan boord van het ISS.

Van links naar rechts: Anton Shkaplerov, Klim Shipenko en Yulia Peresild. Van links naar rechts: Anton Shkaplerov, Klim Shipenko en Yulia Peresild. Foto: AFP

Russen snijden Tom Cruise de pas af

Eerder werd bekend dat ook Tom Cruise naar het ruimtestation zal afreizen om een film te maken, samen met regisseur Doug Liman. De Russen zijn de Amerikanen nu toch weer te snel af.

Wanneer Cruise precies naar het ISS gaat, is niet bekend. Mogelijk gebeurt dat nog ergens deze maand. De Amerikaanse filmmakers zullen met een ruimtecapsule van SpaceX in samenwerking met NASA gelanceerd worden.