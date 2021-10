Het aantal cybersecuritybedrijven in Nederland is de afgelopen vijf jaar verdubbeld, blijkt maandag uit cijfers van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

In 2016 waren er nog 554 vestigingen, dit jaar zijn dat er 1.048. Vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland kwamen er veel vestigingen bij, maar liefst 259. In Zeeland en Friesland zijn het kleinste aantal cybersecuritybedrijven gevestigd.

Volgens de Kamer van Koophandel krijgen Nederlandse bedrijven gemiddeld 294 cyberaanvallen per week te verduren. Een geslaagde hack zou een bedrijf gemiddeld 67.000 euro kosten. Een op de vijf ondernemers krijgt ermee te maken.

"Mensen zien meer kansen in het ondernemen in cybersecurity, het bijbrengen van bewustzijn, het voorkomen van cyberaanvallen en het reageren op een cyberaanval", zegt digitaal rechercheur bij de Nationale Politie Gina Doekhie.