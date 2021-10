Google werkt aan een functie in de Chrome-browser die de gebruiker moet helpen bij het vinden van vergelijkbare webpagina's. De tool zoekt naar pagina's en onderwerpen die overeenkomen met de pagina die de gebruiker op dat moment bezoekt, schrijft het techbedrijf vrijdag.

De zogenoemde Journeys-tool verzamelt automatisch pagina's en informatie over hetzelfde onderwerp, zonder dat de gebruiker handmatig zijn zoekgeschiedenis hoeft door te zoeken of een bladwijzermap hoeft aan te maken.

Wanneer je op een link klikt nadat je naar iets hebt gezocht, verschijnt er een G-pictogram naast de adresbalk van Chrome. Als je daarop klikt, zie je in een zijpaneel vergelijkbare webpagina's. Zo kun je de pagina waar jij je op bevindt, vergelijken met andere zoekresultaten, zonder dat je hoeft te wisselen tussen tabbladen.

De functie kan worden aan- en uitgezet. Zoekopdrachten in Journeys worden niet opgeslagen op het Google-account van de gebruiker, maar alleen op het gebruikte apparaat. Ook kan de gebruiker de specifieke zoekopdrachten verwijderen zonder zijn hele browsergeschiedenis te wissen.

Journeys is nu alleen beschikbaar in de Chrome Canary-testbrowser. Het is het nog niet bekend wanneer de tool uitkomt voor de gewone versie van Chrome.