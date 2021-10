Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump wil via een federale rechter afdwingen dat hij weer toegang krijgt tot zijn geblokkeerde Twitter-account, blijkt uit documenten die zijn advocaten hebben ingediend bij een rechtbank in de stad Miami.

Trumps advocaten stellen in het verzoek aan de rechtbank dat Twitter "macht uitoefent over het politieke discours in de VS, die uiterst gevaarlijk is voor het open democratisch debat". De oud-president had meer dan 88 miljoen volgers op zijn Twitter-account en gebruikte het platform als communicatiemiddel.

Begin dit jaar werd Trump geweerd door Twitter en Facebook, omdat hij zijn aanhangers zou hebben opgejut tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Hij is daarom niet meer welkom op Twitter. Facebook legde hem een ban tot minstens 2023 op.

De oud-president vindt ook dat Twitter hem onterecht "gecensureerd" heeft door waarschuwingen bij zijn berichten te plaatsen. Sinds de presidentsverkiezingen in november 2020 plaatste het platform waarschuwingen bij berichten waarin Trump onjuistheden, over bijvoorbeeld de uitslag van de verkiezingen, verspreidde. De berichtensite wees erop dat informatie in die tweets "mogelijk misleidend" was of "in twijfel getrokken" werd.

Twitter heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.