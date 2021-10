De storing bij het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) is zaterdag opgelost. Dit betekent dat online kansspelaanbieders als TOTO, Holland Casino en Bingoal weer bereikbaar zijn.

Cruks is een systeem dat de aanbieders moeten gebruiken. In dit register staan spelers die problemen hebben met gokken of wedden. Spelers kunnen zichzelf opgeven, maar ook familieleden of andere bekenden kunnen dat doen. Mensen op deze lijst kunnen minimaal zes maanden niet online gokken en wedden.

De Kansspelautoriteit (Ksa) had vrijdagnacht en een deel van zaterdagochtend nodig om de storing bij het register te verhelpen. Het duurde zo lang doordat uitgezocht moest worden waar het technische probleem precies zat, zegt een woordvoerder. De technische storing was niet het gevolg van een ddos-aanval, zegt de kansspelwaakhond.

De storing bij het register begon op vrijdag. Sinds die dag, 1 oktober, is de online kansspelmarkt open voor tien legale aanbieders. De Ksa had de bedrijven een vergunning verleend, maar door de storing konden die vrijdag nog geen online spelers verwelkomen.