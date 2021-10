Het is tot nu toe nog niet mogelijk om online kansspelen te spelen bij aanbieders met een vergunning. Op de eerste dag dat het nieuwe online gokbeleid in moest gaan, kampte het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) met een storing.

Vanaf 1 oktober is de online gokmarkt geopend voor legale aanbieders. De Kansspelautoriteit (Ksa) had tien bedrijven een vergunning verleend, maar zij konden vrijdag nog geen online spelers verwelkomen. Het gaat daarbij om bedrijven als TOTO, Holland Casino en Bingoal.

Dat komt door een technische storing bij Cruks, een systeem dat de aanbieders moeten gebruiken. In dit register staan spelers die problemen hebben met gokken. Spelers kunnen zichzelf opgeven, maar ook familieleden of andere bekenden kunnen dat doen. Mensen op deze lijst kunnen minimaal zes maanden niet online gokken.

Volgens een woordvoerder van de Ksa gaat het om een technische storing, maar precieze details zijn niet vrijgegeven. "Het is geen ddos-aanval", zegt de Ksa. De oorzaak van het probleem is inmiddels geïdentificeerd en er wordt aan een oplossing gewerkt. Hoewel het systeem volgens de Ksa vooraf uitvoerig was getest, ging er vrijdag bij de livegang tóch nog iets fout.

Wanneer de systemen weer zullen werken, is nu nog niet te zeggen. Als de fout is verholpen, kunnen online kansspelaanbieders direct online.