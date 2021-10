Nu de nieuwe online gokregels in Nederland zijn ingegaan, hebben aanbieders zoals Unibet, PokerStars en bwin laten weten voorlopig te stoppen met het aanbieden van hun spellen aan Nederlandse spelers. De bedrijven hebben geen vergunning gekregen. Die is sinds vrijdag 1 oktober nodig om online kansspellen aan te mogen bieden.

Unibet, aanbieder van onder meer sportweddenschappen, zei donderdag nog dat het open wilde blijven voor Nederlanders. Moederbedrijf Kindred zei dat het zich aan de regels van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) hield en daardoor gerechtigd was om de spellen aan te bieden.

Later kwam Kindred terug van dat besluit. In een bericht aan gebruikers liet Unibet weten de dienst tijdelijk te sluiten. Het bedrijf zegt meer duidelijkheid over het vernieuwde gokbeleid te zoeken. Tot die tijd is het voor Nederlanders niet mogelijk om op Unibet te spelen. Mensen met een account kunnen nog wel inloggen om bijvoorbeeld geld van de dienst over te maken naar hun bankrekening.

Unibet kreeg nog geen vergunning, omdat het van de Ksa eerst een 'afkoelingsperiode' moet uitzitten. Pas daarna kan opnieuw een vergunning worden aangevraagd. De afkoelingsperiode maakt deel uit van een straf die Unibet in 2019 kreeg opgelegd, samen met een boete van 470.000 euro. Die maatregelen kwamen er omdat mensen op Unibet met iDEAL konden betalen en omdat er een Nederlandse chatservice was. Daarmee richtte Unibet zich zonder vergunning op de Nederlandse markt, oordeelde de Ksa.

Pokerstars en bwin gingen in het verleden de fout in

Ook de bedrijven achter PokerStars en bwin zitten in zo'n afkoelingsperiode, waardoor zij nu nog geen vergunning kunnen krijgen. Zij richtten zich in het verleden eveneens op Nederlandse klanten terwijl dat niet mocht.

Voor PokerStars leidde dat in 2019 tot een boete van 400.000 euro. Bwin kreeg een boete van 350.000 euro. Entain, het bedrijf achter sites als bwin en Partypoker, heeft laten weten later dit jaar een aanvraag voor een goklicentie in te dienen. Het bedrijf hoopt zijn diensten halverwege 2022 weer in Nederland te kunnen aanbieden.