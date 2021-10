Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van dertig maanden en tbs met voorwaarden geëist tegen een 26-jarige man uit Deventer. Hij zou ontucht hebben gepleegd met twee jongens die hij had leren kennen terwijl hij live videospellen speelde op YouTube.

De verdachte had op het platform een paar duizend volgers. Tijdens de gamesessies kon met hem worden gechat. Op die manier zou hij in contact zijn gekomen met de kinderen.

De rechter acht bewezen dat de man in september vorig jaar ontucht pleegde met een jongen van elf jaar oud. In het Groningse Musselkanaal zou hij seksuele handelingen met hem hebben verricht.

Omdat de jongen lang van huis bleef, schakelden zijn ouders de politie in. Via de laptop van hun zoon kwamen ze achter de afspraak. Op het lichaam van de jongen werd DNA van de man aangetroffen. Ook via de webcam zou de jongen zijn aangezet tot seksuele handelingen.

De man zou via de webcam ook ontucht hebben gepleegd met een veertienjarige jongen uit het Drentse Roden. Daarnaast werd er kinderporno bij hem aangetroffen.

De rechtbank in Groningen heeft in juni al naar de zaak gekeken en stelde toen vast dat de man schuldig is. Volgens deskundigen kampt de man met meerdere stoornissen, waaronder pedofilie. Hij is ook verminderd toerekeningsvatbaar.

Het OM schat de kans op herhaling hoog in. De advocaat van de verdachte vindt een celstraf van achttien maanden beter, naast tbs met voorwaarden. De uitspraak is op 15 oktober.