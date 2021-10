Videobeldienst Zoom neemt het Amerikaanse softwarebedrijf Five9 toch niet over, zo bleek donderdag. De partijen hadden een deal ter waarde van 14,7 miljard euro (12,5 miljard euro) gesloten, maar die gaat niet door.

Five9 maakt cloudsoftware voor callcenters en klantenservices. De software voorziet medewerkers van relevante informatie wanneer zij een klant helpen. Ook bevat de software virtuele assistenten die bellers doorverbinden met het juiste loket.

Zoom-topman Eric Yuan zei in juli dat de overname rond was, maar Five9 meldt nu in een verklaring dat de deal "met wederzijds goedvinden" is beëindigd. De aandeelhouders van Five9 zouden niet akkoord zijn gegaan met het bod van 14,7 miljard dollar.

Yuan meldt in een blogpost dat de mislukte overname weinig invloed op de plannen van Zoom zal hebben. "Five9 was op geen enkele manier fundamenteel voor het succes van ons platform", schrijft hij. Zoom blijft wel samenwerken met Five9.