De boete van 4,34 miljard euro die de Europese Commissie in 2018 oplegde aan Google was verkeerd berekend. Dat zei Google donderdag tegen het Hof van Justitie van de Europese Unie. Google wil dat de boete wordt geschrapt of verlaagd.

Deze week staan de EC en Google tegenover elkaar voor de Europese rechters. Drie jaar geleden legde Brussel Google een recordboete op. Volgens de EU heeft het bedrijf zijn machtspositie met het mobiele besturingssysteem Android misbruikt.

"De opgelegde boete, een waanzinnige 4,34 miljard euro, was niet gepast", betoogde Google-advocaat Genevra Forwood donderdag. "Het probleem is de achterliggende berekening van het bedrag."

De advocaat zegt dat Google de concurrentie niet opzettelijk wilde verstoren. Ook had Google volgens haar niet kunnen weten dat het handelen in strijd was met Europese regelgeving. "Het besluit van de Commissie om een boete op te leggen was verkeerd, laat staan om de hoogste boete ooit uit te delen."

Volgens de advocaat van de Europese Commissie kon "Google niet onwetend zijn over zijn concurrentieverstorende gedrag". Daarnaast zei hij dat onopzettelijke overtredingen niet minder erg zijn dan inbreuken die opzettelijk zijn begaan.

Een uitspraak in deze zaak wordt pas volgend jaar verwacht.