Mensen die Facebook Messenger en Instagram gebruiken, kunnen voortaan in een groep chatten met elkaar zonder dat iedereen dezelfde app gebruikt. Dat meldt Facebook donderdag in een blogbericht.

Messenger-gebruikers kunnen voortaan groepsgesprekken aanmaken met mensen die alleen een Instagram-account hebben. Andersom werkt het ook. Sinds vorig jaar was het al mogelijk om privégesprekken te voeren tussen de twee apps.

Ook krijgen groepsgesprekken de beschikking over polls. Daarmee kunnen deelnemers van een chat hun voorkeur doorgeven door een stem uit te brengen. Verder is voortaan ook te zien welke mensen in groepsgesprekken aan het typen zijn, zodat ook te zien is welke mensen tegelijk aan het schrijven zijn.

Instagram krijgt verder een andere optie, genaamd Watch Together. Daarmee kunnen gebruikers samen naar video's kijken die op Instagram zijn geplaatst.

De functie is te gebruiken vanuit een videochat op Instagram. Ondertussen kunnen mensen naar een bericht scrollen om samen te kijken en via de deelknop moet de optie 'Watch Together' in beeld komen.