Wat is de beste 39-43 inch televisie? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Tv's met een formaat van 39-43 inch zijn tegenwoordig wat kleiner dan gemiddeld, maar worden nog veel verkocht. Het juiste formaat hangt vooral af van de afstand tussen je bank of stoel en de tv. Als de afstand zo'n 2 tot 2,5 meter is, is dit een prima formaat.

De Consumentenbond test het hele jaar door tv's van verschillende formaten op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal ruim 250 televisies getest die verkrijgbaar zijn.

Van de 43 geteste tv's binnen de categorie 39-43 inch komt een toestel van LG de Beste uit de Test. Een ander model van LG is de Beste Koop.

Beste uit de Test: LG 43UP77006LB

Deze televisie van LG uit 2021 scoort met een 6,9 niet heel hoog in vergelijking met sommige grotere tv's. Maar binnen de categorie 39-43 inch is dit het hoogste testoordeel. Daarnaast is de tv ook heel gunstig geprijsd. Veel waar voor je geld dus.

De beeldkwaliteit van deze tv is niet super, maar wel in orde. Het beeld is scherp en behoorlijk vloeiend. Het contrast is goed in balans. De kleurweergave is oké, maar heeft een beetje een rode kleurzweem.

Op het gebied van geluid ligt zijn kracht. Het geluid klinkt helder, prettig en rijk. De balans tussen de hoge, midden- en lage tonen is prima. Al kunnen de lage tonen wel soms wat vervormd klinken.

Let op: het is niet mogelijk om een koptelefoon aan te sluiten bij deze tv.

Een nadeel van deze tv is dat de kijkhoek niet erg groot is. Als je regelmatig met veel mensen tegelijk kijkt, is een tv met een betere kijkhoek het overwegen waard.

De tv is voorzien van versie 6.0 van WebOS (het smart tv-systeem van LG) en heeft alle bekende apps. Het menu start redelijk snel en werkt soepel. Bij de tv zit de zogenaamde Magic Remote-afstandsbediening, waarmee je richt op je scherm en zo eenvoudig en snel de cursor bedient. Wat aansluitingen betreft, is de tv wat mager uitgerust met slechts 2 HDMI-aansluitingen en 1 USB-poort.

Beste Koop: LG 43UP78006LB

Deze tv van LG is ook uit 2021 en verschilt niet veel van de Beste uit de Test. De tv scoort een tiende lager, maar is iets goedkoper. Hierdoor heeft dit model net een iets betere prijs-kwaliteitverhouding.

De beeld- en geluidskwaliteit van deze tv zijn vergelijkbaar met die van de Beste uit de Test. Er zit wel een klein verschil in de kijkhoek. De kijkhoek is bij de Beste uit de Test al niet heel groot, maar is bij dit model nog iets kleiner.

Er is ook een positief verschil. Je kunt bij deze tv namelijk wél een koptelefoon aansluiten (via bluetooth).

Ook deze tv is voorzien van WebOS 6.0 en heeft de eerder genoemde Magic Remote-afstandsbediening. De tv heeft 2 HDMI-aansluitingen en 1 USB-poort.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.