Rechtbanken doen in februari 2022 de fax in de ban. Vanaf dat moment sturen rechters en griffiers vertrouwelijke informatie via beveiligde e-mails naar advocaten.

Op dit moment ontvangt de rechtspraak iedere maand nog zo'n 30.000 faxberichten. De Raad voor de rechtspraak noemt het dan ook een flinke operatie om het volledige faxverkeer te vervangen.

De rechtbanken moesten wel op zoek naar een alternatief, omdat KPN volgend jaar stopt met de dienstverlening voor traditioneel faxen.

De aankondiging leidt tot veelzeggende reacties van advocaten. Zo twittert advocaat Royce de Vries: "Ik ga toch die verbaasde gezichten van cliënten missen aan het einde van de zitting als de rechter aangeeft dat het vonnis gefaxt wordt. Ik heb toch minimaal drie keer een cliënt moeten uitleggen dat de rechter geen grap maakt."