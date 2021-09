Fairphone heeft donderdag de Fairphone 4 aangekondigd. Het nieuwe toestel is voorzien van 5G-ondersteuning en moet opnieuw een duurzaam alternatief bieden voor traditionele smartphones.

Het toestel is in vergelijking met het vorige model, de Fairphone 3+, enigszins veranderd. Het scherm is nu 6,3 inch, waar het bij het vorige model 5,65 inch was. De batterij is ook groter in vergelijking met het vorige model en heeft nu een capaciteit van 3.905 mAh, tegenover de 3.040 mAh van het vorige model.

Ook de camera is veranderd. De telefoon heeft een standaardlens (48 megapixel), een ultragroothoeklens (48 megapixel) en een selfiecamera (25 megapixel).

Fairphone wil met zijn smartphones duurzamer zijn dan concurrenten. Gebruikers kunnen zelf onderdelen van de telefoon vervangen, krijgen vijf jaar garantie en ontvangen langer software-updates dan bij andere Android-telefoons. Het bedrijf belooft vier jaar softwareondersteuning, waar bij de concurrentie twee tot drie jaar normaal is.

De telefoons zijn vanaf eind oktober beschikbaar. Het goedkoopste model is 579 euro en heeft 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Het duurdere model kost 649 euro en heeft 8 GB werkgeheugen met 256 GB aan opslag. Het toestel is verkrijgbaar in twee kleuren: grijs en groen.