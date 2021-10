Aan het einde van iedere maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Deathloop, Tales of Arise, Death Stranding Director's Cut, Eastward en Lost Judgment.

Deathloop

Platforms: PlayStation 5, pc

Score: 4,5 van de 5 sterren

Doodgaan hoort er in de meeste games bij, maar zelden is het onderdeel van het verhaal. Dat is bij Deathloop wel anders: in deze game herhaalt de dag zich continu, net als in films als Groundhog Day. De enige manier om de tijdlus te doorbreken, is door een groep moordenaars te elimineren, van wie er eentje ook weet dat haar dag constant herstart.

Het zorgt voor een bijzonder geschreven gameverhaal, dat ook technisch leuke dingen doet: hoewel je bij ieder Game Over-scherm opnieuw begint, weet de game je steeds weer iets nieuws te vertellen waardoor je bij een volgende sessie eens een totaal andere kant opgaat.

Tegelijkertijd bewaar je ook sommige upgrades nadat je bent gestorven, waardoor je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Dat alles maakt de game verrassend gevarieerd, ondanks het feit dat veel opnieuw gedaan moet worden.

Tales of Arise

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Score: 4 van de 5 sterren

Het nieuwste deel in een langlopende reeks Japanse rollenspellen, waarbij voor het eerst in jaren de oude spelformule flink op de schop gaat. Zo ziet de game er beduidend mooier uit en kan de wereld vrijer worden verkend.

Het verhaal zit, net als bij eerdere Tales-games, vol met clichés. Je speelt wederom een hoofdrolspeler met geheugenverlies, die ditmaal probeert een groep buitenaardse slavendrijvers van zijn planeet te verdrijven. Dat doet hij samen met een mysterieuze vrouw die door een vloek niemand kan aanraken, behalve bovengenoemde gameheld.

Hoewel eerdere Tales-games ook in 3D waren, is het vechtsysteem voor het eerst écht driedimensionaal. Speciale aanvallen kunnen ook vrijer worden gebruikt, doordat je daar niet langer kostbare magiepunten voor hoeft te besteden. Dat resulteert in snelle, flitsende gevechten die de vrij lange game eigenlijk continu leuk houden.

Death Stranding: Director's Cut

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5, pc

Score: 4 van de 5 sterren

Een herziene versie van de PlayStation 4-game Death Stranding, die nu ook voor de PlayStation 5 is uitgebracht. In de kern is dit toen al rare spel gelijk gebleven: je speelt wederom een postbode die met een rugzak vol pakjes buitenposten moet verbinden, om de Verenigde Staten na een grote calamiteit weer met elkaar te verbinden.

Death Stranding is afkomstig van gerenommeerd ontwerper Hideo Kojima, bekend van games als Metal Gear Solid. Ook in deze nieuwe game is zijn stempel duidelijk zichtbaar: hij zit vol met gekke momenten, zoals de mogelijkheid om urinebommen te maken om de mysterieuze spoken te verdrijven.

De Director's Cut snijdt een deel van de onnodige missies weg, waardoor het tempo van de game iets hoger ligt. Extra's zoals nieuwe wapens en een schietbaan leggen de nadruk iets meer op actie, maar ondanks dat blijft dit vooral een game waarin je veel moet wandelen.

Eastward

Platforms: Nintendo Switch, pc

Score: 4 van de 5 sterren

In Eastward speel je Sam en John, die uit hun ondergrondse dorpje worden verbannen en de mysterieuze bovenwereld gaan verkennen. Een reis die vooral wordt gekenmerkt door de bijzondere visuele stijl van de game: Eastward weet met grove 2D-pixels een sfeervolle wereld neer te zetten, die aanvoelt als iets uit een Pixar-film of de Nintendo-klassieker Earthbound.

Het daadwerkelijke spelen van Eastward zit simpel in elkaar: je wisselt tussen beide helden terwijl ze allerlei grotten en andere afgelegen plekken verkennen, vaak om voor iemand een missie te voltooien. Je vecht tegen monsters en lost simpele puzzels op, al wordt het eigenlijk nooit te complex.

Na een tijdje is de rek wel zichtbaar: Eastward zou een betere game zijn als hij half zo lang was. Maar de geweldige stijl en sfeer maken een hoop goed.

Lost Judgment

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox

Score: 3 van de 5 sterren

Lost Judgment blijft verrassend dicht bij de realiteit. In deze game ben je geen soldaat of ridder, maar een detective die in het hedendaagse Tokio mensen helpt die door het juridisch systeem in de steek worden gelaten. Dat komt in de praktijk neer op simpele dingen: je volgt verdachten, luistert ze af en maakt foto's van louche situaties.

Tijdens tussenfilmpjes ontpopt zich een verhaal dat doet denken aan menig detectiveserie. Lost Judgment zit vol goed uitgedachte personages en houdt alles spannend.

Die setting en sfeer worden een beetje verpest door de gevechten waar hoofdrolspeler Yakayuki Yagami vaak in verwikkeld raakt. Op die punten is het ineens een simpele actiegame, een gevoel dat wordt versterkt door de ouderwetse geluidseffecten die uit een arcadehal lijken te stammen. Daarmee lijkt Lost Judgment twee dingen tegelijk te willen, wat niet altijd goed uit de verf komt.

Bekijk hier de trailer van Lost Judgment