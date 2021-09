De politie gebruikt drones uit China die Defensie juist in de ban heeft gedaan vanwege zorgen over de dataveiligheid. Rijkswaterstaat gebruikt deze apparaten ook om bijvoorbeeld de Deltawerken te inspecteren, blijkt donderdag uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, De Groene Amsterdammer en EenVandaag.

Het gaat om onbemande toestellen van het Chinese bedrijf Da Jiang Innovations (DJI). Er zijn verschillende aanwijzingen dat beelden en andere data van de drones kunnen weglekken naar de Chinese overheid.

De politie zegt in een reactie "niet uit te kunnen sluiten" dat hun data op Chinese servers belandt. De politie heeft de drones dit jaar tot nu toe meer dan duizend keer ingezet voor opsporing en het controleren van de openbare orde, bijvoorbeeld tijdens demonstraties.

Eenmaal op een Chinese server is de politie de grip op de data kwijt. Voor Defensie is dat een reden om de apparaten van DJI niet in te zetten voor operationeel gebruik. "De data zijn vaak niet afgeschermd en staan meestal op servers in China. De eigenaren kunnen worden verplicht om data te leveren aan de Chinese overheid."

Het Amerikaanse leger kwam in 2017 ook tot die conclusie. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump ondertekende in januari nog een decreet waardoor overheidsinstanties de veiligheidsregio's van in China gemaakte drones in kaart moet brengen.