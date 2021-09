Google Lens is binnenkort ook beschikbaar in de Chrome-webbrowser, heeft de techgigant woensdag tijdens een presentatie aangekondigd. Met de functie kunnen gebruikers zoeken binnen een deel van een webpagina, zoals een bepaalde sectie of een afbeelding.

Google Lens gebruikt beeldherkenning om meer informatie over de omgeving van de gebruiker te geven. Zo kan de camera bijvoorbeeld op een visitekaartje worden gericht, om automatisch een nieuw contact toe te voegen in de telefoon. Wie de camera van zijn telefoon richt op een bekend gebouw, krijgt achtergrondinformatie te zien.

De functie was tot nu toe alleen beschikbaar voor smartphones, maar de techgigant rolt Google Lens de komende maanden ook uit naar zijn Chrome-webbrowser. Gebruikers selecteren dan een deel van een webpagina, waarna zij gerelateerde zoekresultaten te zien krijgen.

Google kondigde ook aan dat het in de Verenigde Staten details en context gaat toevoegen bij onderwerpen en bronnen van zijn zoekmachineresultaten. Met die stap wil het concern gebruikers helpen meer kennis te krijgen over de oorsprong van digitale informatie. Ook wil het bedrijf voorkomen dat misinformatie wordt verspreid.

Google zal in eigen woorden beschrijvingen van websites toevoegen. Ook zal het beoordelingen van sites door anderen toetsen, net als informatie die van derden afkomstig is. Of de dienst ook in Nederland en andere landen beschikbaar komt, is nog niet bekend. Google zei eerder eerst feedback van gebruikers af te wachten voordat het de dienst gaat uitbreiden.