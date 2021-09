Blue Origin vroeg 5,9 miljard dollar (zo'n 5 miljard euro) aan ruimtevaartorganisatie NASA voor het bouwen van een maanlander, meldt The Verge woensdag. Dat is 3 miljard dollar meer dan concurrent SpaceX, dat er uiteindelijk met het contract vandoor ging.

NASA had in eerste instantie gezegd dat zij twee bedrijven een contract zou aanbieden voor het bouwen van een maanlander. Toen bleek dat de ruimtevaartorganisatie minder geld van de overheid zou krijgen, besloot zij alleen in zee te gaan met SpaceX.

Dat ruimtevaartbedrijf kreeg een contract van 2,9 miljard dollar toegekend om het zogenoemde Starship te ontwikkelen. Het herbruikbare raketsysteem van SpaceX moet niet alleen mensen en voorraden naar de maan brengen, maar uiteindelijk ook naar Mars.

Volgens The Verge ging Blue Origin ervan uit dat NASA meer dan genoeg geld zou hebben om de 5,9 miljard dollar te betalen. Bovendien had het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos ook eerst een tegenbod verwacht. Blue Origin is het nog altijd niet eens met de beslissing van NASA en stapte daarom in augustus naar de rechter.

Blue Origin vindt dat NASA eerder had moeten communiceren over het feit dat zij minder geld van de overheid zou krijgen, zodat het een lager bod had kunnen doen. Eerder zei Bezos de maanlander ook voor 2 miljard dollar te kunnen bouwen en de kosten voor eigen rekening te willen nemen. Daar is NASA niet op ingegaan.