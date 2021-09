Het Chinese techbedrijf Tencent heeft een aantal chatgroepen op chatapp WeChat geblokkeerd. Het gaat om groepen waarin mensen klagen over Evergrande, het Chinese vastgoedbedrijf dat financiële problemen heeft en onlangs veel onder de aandacht kwam.

Door de blokkade is het niet meer mogelijk om protesten te organiseren en claims te bespreken. Acht gebruikers in tenminste acht verschillende chatgroepen, met elk 200 tot 500 mensen, zeiden dat ze dinsdag geen nieuwe berichten meer naar de chatgroep konden sturen.

Tencent weigerde tegen persbureau Reuters op de kwestie te reageren. Ook de Chinese autoriteit die over cyberveiligheid gaat reageerde niet op verzoeken om commentaar.

De crisis bij Evergrande, dat gebukt gaat onder een schuld van omgerekend 260 miljard euro en midden in een betalingscrisis zit, bezorgt de Chinese regering veel zorgen.

Peking wil dat het concern aan zijn verplichtingen voldoet, maar houdt aan de andere kant ook rekening met de onrust die ontstaat als Evergrande zou instorten.

Boze huizenkopers en kleine beleggers protesteerden de afgelopen weken in verschillende steden. Velen klaagden via sociale media over de situatie. Veelal maakten de betogers gebruik van WeChat, de populairste chatapp van het land.