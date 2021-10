Laat een virtuele spin over je hand lopen en sla je favoriete concerten op. Dit zijn de apps van de week.

Phobys

Veel mensen zijn bang voor spinnen. Als je van een angst af wil komen, kan blootstelling aan hetgeen waar je bang voor bent helpen. Daarvoor een echte spin over je handen laten lopen hoeft tegenwoordig niet meer. Met de app Phobys plaats je via augmented reality een virtuele spin voor je neus.

De app is ontwikkeld door de Universiteit van Bazel in Zwitserland en MindGuide. Tijdens onderzoek van de universiteit is gebleken dat mensen met een angst voor spinnen na het gebruik van de app significant minder bang waren voor echte spinnen.

De app kun je gratis downloaden. Vervolgens kun je een test doen om te zien of je bang bent voor een virtuele spin. Pas wel op, want de spin blijft niet stil zitten. Daarna moet je eenmalig 4,99 euro betalen om de volledige training te kunnen volgen.

Download Phobys voor Android of iOS (gratis).

Gigit!

Voor de makers van app Gigit! was het een lastige periode. In de Nederlandse app kun je onder andere concerten opslaan, beoordelen en delen, maar tijdens de coronaperiode waren er weinig optredens. De app-makers hebben echter niet stilgezeten en de app uitgebreid met nieuwe functies.

Zo moest je voorheen handmatig optredens aan de app toevoegen, maar nu zijn die in een database te vinden. Daarvoor werkt de app samen met Festivalinfo voor de nieuwste concerten in Nederland en België. Ook de startpagina van de app is onder handen genomen, met een nieuwe focus op de ervaringen van andere concertgangers.

De makers hebben tevens de optie toegevoegd om je content in de app makkelijk te delen met andere apps, zoals Instagram of WhatsApp.

Download Gigit voor Android of iOS (gratis).

18 Gigit! Concerts and Festivals

LEGO Star Wars Battles

Iedereen met een abonnement op Apple Arcade kan een nieuwe Star Wars-game spelen. Alhoewel, LEGO Star Wars Battles is niet helemaal nieuw. De game kwam in 2019 al uit in een klein aantal landen en na een paar jaar als testversie te draaien werd de game weer verwijderd.

Wat daar precies achter de schermen is gebeurd, is niet duidelijk. Belangrijker is dat je de game nu eindelijk ook in Nederland kunt spelen. Mits je een Apple-apparaat hebt natuurlijk.

Met LEGO Star Wars Battles strijd je met LEGO-versies van personages uit alle Star Wars-films tegen elkaar in een strategiegame. Dat betekent dat je van bovenaf kijkt terwijl je manschappen tegen elkaar vechten en je torens kunt plaatsen om jezelf te verdedigen. Het doel is om territorium te winnen en uiteindelijk de basis van de tegenstander te vernietigen.

Het grote voordeel van dat LEGO Star Wars Battles nu via Apple Arcade is te spelen, is dat de game nu volledig speelbaar is zonder in-appaankopen.

Download LEGO Star Wars Battles voor iOS (Apple Arcade).

30 Bekijk hier de trailer van Lego Star Wars Battles