Het is soms moeilijk om jezelf van je telefoon weg te sleuren. Sociale media, nieuws, spelletjes en appcontact met vrienden: er is altijd wel iets dat je écht even wil checken. Met deze tips breng je je telefoontijd meer in balans.

Nederlanders zitten gemiddeld ruim twee uur per dag op hun telefoon - en lang niet al die tijd wordt nuttig besteed. Het is natuurlijk helemaal niet erg om ontspanning te zoeken op je smartphone, maar het kan ook ten koste gaan van echte vrije tijd waarin je tot rust komt.

De eerste stap is om te bekijken hoeveel uur je aan je telefoon spendeert. Zowel Android als iOS heeft hier een handige functie voor.

Op iPhones vind je die in de instellingen onder 'Schermtijd', bij Android heet dit 'Digitaal welzijn'. Daar zie je je schermtijd per dag en welke apps je het meest gebruikt.

Stel limieten in

Ook kun je limieten voor jezelf instellen. Die kunnen je goed helpen bij het beteugelen van je telefoonverslaving. Op Android gaat dit via 'App-timers', op iOS met 'Applimieten'. Beide worden weergegeven met een zandlopertje.

Je vult daar in hoelang je maximaal met elke app bezig wil zijn. Merk je dat je de halve dag op Facebook of Twitter scrolt? Probeer die apps dan een eigen limiet te geven. Natuurlijk valt het altijd te omzeilen als je de app écht moet gebruiken, maar het is een goede trigger om jezelf op je telefoongebruik te wijzen.

Overigens kun je in deze instellingen ook jezelf opleggen om je telefoon alleen voor nuttige dingen te gebruiken. Voor een bepaalde duur zijn dan alleen de apps die je zelf hebt goedgekeurd beschikbaar, zodat je gefocust kunt blijven. Op iOS heet dit 'Apparaatvrije tijd', op Android vind je dit onder 'Focusstand'.

Zet de notificaties uit

Wil je jezelf niet op die manier beperken, dan is het een goed idee om de notificaties van veel apps uit te zetten. Als je niet meer constant door de nieuwste berichtjes op Instagram of in WhatsApp verleid wordt, word je ook minder getriggerd om die telkens te openen.

Spreek met jezelf af om één of twee keer per dag al je e-mails en berichten te lezen. Veel vaker hoeft dat eigenlijk toch niet? Stel daar bijvoorbeeld een wekkertje voor in. Je kunt er zelfs voor kiezen om al die apps van je telefoon te verwijderen en zaken als e-mail en sociale media alleen via een desktop of laptop te bekijken.

Begin je dag zonder telefoon

Misschien wel de beste tip is om je telefoon niet mee naar bed te nemen. Veel mensen scrollen voor het slapen gaan nog lang door, zonder dat ze daar echt plezier aan beleven. Of als ze 's ochtends wakker worden, is de telefoon het eerste dat ze pakken.

Leg je telefoon buiten bereik en ga gewoon lekker slapen. 's Ochtends moet je dan eerst opstaan voordat je je smartphone kunt gebruiken. Neem een ontbijtje, begin aan de dag en kijk dan eens op je telefoon of je iets hebt gemist.