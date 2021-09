YouTube gaat voortaan alle video's verwijderen waarin desinformatie over vaccins wordt verspreid. Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl naar aanleiding van een blogpost.

Video's die onwaarheden over vaccins tegen het coronavirus bevatten, worden al langer verwijderd. Het platform maakt nu de stap om alle beelden waarin desinformatie over vaccins wordt verspreid niet meer toe te staan. De nieuwe regels gaan woensdag direct in.

"We hebben gestaag valse beweringen over vaccins tegen het coronavirus zien overlopen in verkeerde informatie over vaccins in het algemeen. We zijn nu op een punt aangekomen dat het belangrijker dan ooit is om het werk dat we zijn begonnen met COVID-19 uit te breiden naar andere vaccins", schrijft YouTube.

Volgens het platform gaat het met name om video's waarin wordt beweerd dat goedgekeurde vaccins, bijvoorbeeld tegen de mazelen en hepatitis b, gevaarlijk zijn. Zo beweren sommige mensen dat deze prikken leiden tot chronische gezondheidseffecten en ziektes zoals kanker of aandoeningen zoals autisme verspreiden.

Voorheen werden zulke beelden alleen voorzien van een waarschuwing. Gebruikers konden op een link klikken, waar zij vervolgens van gezondheidsorganisaties meer informatie kregen over de vaccins. Voortaan worden deze video's helemaal verwijderd.