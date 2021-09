Een 31-jarige man die in april vorig jaar in Veldhoven twee zendmasten in brand stak, is veroordeeld tot 270 dagen celstraf en een taakstraf van 120 uur. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant woensdag bepaald.

De man krijgt een celstraf van 270 dagen, waarvan 232 dagen voorwaardelijk. Hij had al bekend de branden te hebben aangestoken. Dat deed hij in april vorig jaar. De masten waren na de branden onbruikbaar.

De Veldhovenaar zei bang te zijn voor 5G-netwerken en dat hij dit deed om een statement te maken richting de overheid. De politie kwam hem onder meer op het spoor nadat zijn DNA werd aangetroffen op een gevonden aansteker.

Inmiddels zegt de man dat hij is "doorgeschoten" in zijn informatievergaring en discussie over de komst van 5G. Eerder bleek al dat de man aan een autistische stoornis lijdt. Er is een begeleidingstraject gestart om de man te helpen bij problemen waar hij in zijn leven tegenaan loopt.

De officier van justitie zei eerder de positieve ontwikkelingen mee te nemen in de strafmaat, maar vond wel dat de man gestraft moest worden "voor de ernstige feiten die hij heeft begaan".

Het OM had eerder een gevangenisstraf van 180 dagen geëist. Ook eiste het OM een werkstraf van 240 uur en een schadevergoeding die tot 100.000 euro kon oplopen.

In april en mei van 2020 werden in heel Nederland zendmasten in brand gestoken. Uit onderzoek van de Dienst Landelijke Recherche bleek dat er geen relatie tussen de branden was.