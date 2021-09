Microsoft heeft gezegd dat de appwinkels van Epic Games en Amazon welkom zijn in de Microsoft Store. De nieuwe Microsoft Store komt op 5 oktober uit, samen met het besturingssysteem Windows 11.

De techreus zal geen commissie vragen over aankopen die via de winkels van derden worden gedaan als die hun eigen betaalsystemen gebruiken. "Het gaat erom dat onze zakelijke voorwaarden eerlijk zijn en dat innovatie wordt bevorderd", zegt het bedrijf.

Het is opvallend dat Microsoft zijn winkel openzet en geen commissie vraagt, nu Apple met Epic in de clinch ligt over het afdragen van inkomsten. Apple verwijderde het spel Fortnite uit zijn App Store toen Epic een eigen betaalsysteem had ingebouwd, want dat was tegen de regels van het verkoopplatform. Met zijn eigen betaalsysteem wilde Epic de afdracht van 30 procent via in-appaankopen omzeilen.

Epic klaagde Apple vervolgens aan. Deze maand oordeelde een Amerikaanse rechter dat Apple ontwikkelaars niet kan verbieden om voor betalingen naar plekken buiten de App Store te verwijzen. Maar Epic ging in hoger beroep, omdat de rechter Apple geen monopolist vindt en omdat Epic een schadevergoeding van 3,6 miljoen dollar (bijna 3,1 miljoen euro) moet betalen vanwege contractbreuk.

Epic Games-topman Tim Sweeney tweette verheugd na het bericht over de nieuwe Microsoft Store: "De Epic Games Store komt naar de Windows Store! Microsoft leidt de industrie weer voorwaarts met Windows."