Amazon heeft een hondachtige robot op wielen genaamd Astro gepresenteerd. De robot kan door het huis rijden om de boel in de gaten te houden, werkt met stemcommando's dankzij assistent Alexa en kan muziek en tv-series afspelen.

Astro heeft voorop twee grote wielen en achterop een klein wiel, waarmee hij door het huis kan rijden en de gebruiker kan volgen. Bovenop is een draaiend scherm geplaatst, dat virtuele ogen weergeeft om de robot een vriendelijke uitstraling te geven. Ook andere informatie kan op het scherm worden getoond.

Achter het scherm, in de 'nek', is een camera geplaatst die de omgeving bekijkt en monitort. De camera kan verticaal uitschuiven om ook hogergelegen plekken vast te leggen.

Via een gekoppelde app kunnen mensen de robot op afstand aansturen zodat die ook als ze zelf niet thuis zijn een ronde door het huis maakt. Voor vroege beslissers kost de robot 1.000 dollar (omgerekend zo'n 856 euro). Later gaat de prijs omhoog naar 1.450 dollar (1.240 euro). Het is niet bekend of de robot ook in Nederland verschijnt.

1 Dit is Amazon Astro

Ontwikkelaars laten zich kritisch uit

Na de Amazon-presentatie verscheen een bericht van Vice waarin ontwikkelaars van de robot aan het woord kwamen, die niet erg te spreken zijn over het product. Zij noemen Astro onder meer "vreselijk" en "een mislukking die er niet klaar voor is om uitgebracht te worden". Zo zou hij trappen niet goed registreren en mensen slecht herkennen.

In een reactie laat Amazon weten dat aangehaalde documenten in het bericht achterhaald zijn en dat de omschrijvingen niet overeenkomen met hoe Astro inmiddels werkt. "De robot heeft strenge tests ondergaan op het gebied van kwaliteit en veiligheid en is tienduizenden uren getest", zegt het bedrijf.