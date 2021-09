De Chinese autofabrikant Geely gaat ook mobiele telefoons maken. Het moederbedrijf van onder andere Volvo is van plan om wereldwijd high-end smartphones te gaan verkopen, meldt het bedrijf dinsdag.

Eigenaar Li Shufu heeft een nieuw bedrijf opgericht voor het maken van premium smartphones. Het nieuwe bedrijf heet Hubei Xingji Shidai Technology en krijgt een hoofdkantoor in de Chinese stad Wuhan.

Het merk moet een concurrent worden van de Chinese technologiebedrijven Xiaomi, OPPO en Vivo. Tegelijkertijd moeten de smartphones ook de concurrentie aangaan met techgiganten Apple en Samsung.

Geely wil zijn eerste mobiele telefoon in 2023 uitbrengen. Uit een interne memo die in handen is van persbureau Reuters blijkt dat het bedrijf verwacht in het eerste jaar ongeveer drie miljoen exemplaren te verkopen.

Geely stopt omgerekend 1,3 miljard euro in het project. Het bedrijf wil binnen acht jaar een omzet van 20 miljard euro hebben behaald. Ook wil Geely dan drieduizend medewerkers in dienst hebben.