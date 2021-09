Meer dan 25 miljoen mensen in de Indiase deelstaat Rajasthan hadden zondag beperkt of zelfs helemaal geen toegang tot het internet. De overheid had dat uitgeschakeld in een poging om spieken bij een groot examen te voorkomen, meldt CNN dinsdag.

Honderdduizenden mensen legden zondag de Rajasthan Eligibility Examination for Teacher (REET) af. Dat is een examen dat gehaald moet worden om aan de slag te kunnen als leraar in het basis- of voortgezet onderwijs op overheidsscholen. De functies zijn erg populair, omdat ze bepaalde arbeidsvoordelen hebben. Het was voor het eerst sinds 2018 dat het weer mogelijk was om dit examen af te leggen.

Er werden duizenden testcentra opgezet in Rajasthan, waar mensen gratis met bussen naartoe werden gebracht vanuit hun woonplaats. De overheid gaf alle districten de opdracht om toegang tot het internet te ontzeggen om het lekken van informatie, zoals de vragen op het examen, te voorkomen. In het verleden is er vaker fraude gepleegd.

Minstens tien districten sloten de toegang tot het mobiele internet af. In sommige districten bleef het breedbandinternet wel in de lucht om de verstoring van het dagelijkse en bedrijfsleven tot een minimum te beperken.

In Jaipur, het dichtstbevolkte district van de staat met meer dan 6,6 miljoen inwoners, was het internet afgesloten tussen 8.00 en 17.00 uur. In totaal zouden meer dan 25 miljoen mensen beperkt of geen toegang tot het internet hebben gehad.