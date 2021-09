Internationale studenten van buiten de Europese Unie die zich in hun thuisland hebben laten vaccineren, kunnen in Nederland vaak niet naar het café of een andere gelegenheid waarbij een QR-code verplicht is. Een situatie die snel moet veranderen, stellen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in gesprek met NU.nl.

Iedereen vanaf dertien jaar die vanaf 25 september in Nederland onder meer een café of restaurant, theater, concert of sportwedstrijd wil bezoeken, moet een coronatoegangsbewijs laten zien. Voor studenten die in hun thuisland buiten de EU zijn gevaccineerd, kan dit problemen opleveren.

De app waarmee toegangscodes worden gescand, werkt namelijk alleen met QR-codes met de Digitaal Corona Certificaat-standaard (DCC). Deze standaard wordt door landen in de EU gehandhaafd.

Ook een aantal landen buiten de Europese Unie maken er gebruik van, maar lang niet allemaal. Onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gebruiken de standaard niet.

Studenten die een QR-code hebben uit een land dat het DCC-certificaat niet gebruikt, kunnen daardoor niet naar binnen in bijvoorbeeld cafés in Nederland. Tenzij ze zich laten testen, dan kunnen ze 24 uur een QR-code tonen.

Uitsluiting en eenzaamheid

"Dat is een probleem", stelt Lisanne de Roos, voorzitter van het ISO. "Deze groep wordt op deze manier buitengesloten van activiteiten waarbij contact kan worden gemaakt met andere studenten, iets wat juist aan het begin van het studiejaar erg belangrijk is voor internationale studenten."

Ama Boahene, voorzitter van de LSVb, sluit zich hierbij aan en stelt dat internationale studenten het niet makkelijk hebben in Nederland. Woonruimte vinden is voor deze groep bijvoorbeeld ook een probleem, vertelt ze. "Als studenten dan ook niet gemakkelijk deel kunnen nemen aan sociale activiteiten, dan dreigt uitsluiting en eenzaamheid."

Beide partijen benadrukken dat het probleem opgelost moet worden. Hoe groot de groep getroffen studenten is, weten ze niet. Voor de urgentie van het probleem maakt het echter niet uit, stellen ze. "Het is belangrijk dat vaccinatiebewijzen van buiten de EU ook goedgekeurd gaan worden. Dat moet echt snel gebeuren", stelt Boaheme.

Studenten lopen ook cultuur mis

Naast contact lopen de studenten anders ook cultuur mis. Naar de kroeg kunnen gaan hoort er namelijk echt bij, zegt De Roos. "De cultuur van een land leren kennen hoort onlosmakelijk bij de internationalisering."

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat verantwoordelijk is voor de CoronaCheck-app, geeft aan dat het ministerie het probleem herkent en werkt aan een eventuele oplossing.

"Het is alleen een constante afweging tussen fraudegevoeligheid en gemak. Keur je een buitenlands vaccinatiebewijs goed, dan geef je namelijk aan dat je volledig vertrouwen hebt in hoe de vaccins gezet zijn en dat ze behoren tot de juiste persoon", aldus de woordvoerder.