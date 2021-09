Een aantal Nederlandse bedrijven komt met een eigen systeem voor het waarschuwen voor cyberdreigingen. De initiatiefnemers vinden dat de overheid, die nu verantwoordelijk is voor het delen van deze informatie, te traag handelt. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

De overheid mag informatie over cyberdreigingen niet altijd direct delen met bedrijven. Dit komt doordat ze bepaalde informatie, zoals gelekte e-mailadressen en wachtwoorden, pas mag delen als daar een wettelijke grond voor is. Bij dit private initiatief is dat anders.

Wie een kwetsbaarheid vindt, kan die straks melden bij het samenwerkingsverband. Na zo'n melding wordt een bedreigd bedrijf binnen enkele minuten gewaarschuwd. Bij het samenwerkingsverband zijn verschillende branche- en non-profitorganisaties betrokken, zoals internetproviders en de digitale sector.

Waar de overheid tegen de AVG-wetgeving aanloopt, beroept dit initiatief zich op een "gerechtvaardigd belang", zo stelt de organisatie. Zodoende mogen de bedrijven wél snel met een waarschuwing komen.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), nu verantwoordelijk voor de waarschuwingen vanuit de overheid, reageert overwegend positief op de totstandkoming van het initiatief. De taakverdeling moet echter wel duidelijk blijven, "met het oog op de crisisrol van het NCSC".