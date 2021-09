De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft maandag een nieuwe Landsat 9-satelliet naar een baan om de aarde gelanceerd. De satelliet gaat wetenschappers helpen bij klimaatvraagstukken op aarde, schrijft NASA.

De nieuwe satelliet voegt zich bij de Landsat 8, een vergelijkbare satelliet van NASA die met hetzelfde doel in de ruimte hangt. Elke acht dagen gaan de satellieten beelden en gegevens van over de hele planeet verzamelen en terug naar de aarde sturen.

Deze foto's gaan helpen bij het in kaart brengen van watergebruik, de gevolgen van bosbranden en de aantasting van koraalriffen en bij het in de gaten houden van gletsjers en ijs.

De satelliet gebruikt hiervoor twee meetinstrumenten: een camera en een infraroodsensor. De beelden die met deze instrumenten worden gemaakt beslaan 185 kilometer aardoppervlakte en iedere pixel in beeld beslaat een gebied van 30 meter breed.

De satelliet is gelanceerd vanaf het Vandeberg Space Force-platform in de Amerikaanse staat Californië en is momenteel onderweg naar ruim 700 kilometer hoogte.

NASA heeft al vijftig jaar satellieten in een baan om de aarde waarmee de aarde nauwgezet bestudeerd kan worden. De nieuwe Landsat 9 zet deze traditie voort.