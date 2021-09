TikTok heeft meer dan een miljard maandelijkse gebruikers, heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Het gaat om gebruikers die minstens één keer per maand inloggen bij de app, waarin vooral korte en grappig bedoelde video's te zien zijn.

De afgelopen jaren groeide TikTok hard. Sinds juli vorig jaar, toen TikTok nog 689 miljoen gebruikers telde, groeide het netwerk met 45 procent. Afgelopen juli bereikte TikTok nog de mijlpaal van drie miljard downloads, iets wat voorheen alleen apps van Facebook lukte.

Facebook heeft overigens nog steeds de meeste gebruikers wereldwijd. In juni maakte het bedrijf bekend 2,9 miljard maandelijkse gebruikers te hebben (een stijging van 7 procent vergeleken met een jaar eerder).

De groei van TikTok is opvallend. De Chinese app lag de afgelopen jaren in verschillende landen onder vuur. Zo probeerde de voormalige Amerikaanse president Donald Trump de app te verbieden, vanwege de angst dat gebruikersdata met China zouden worden gedeeld. De blokkade ging uiteindelijk niet door in de VS, maar wel in India, waar TikTok sinds vorig jaar verboden is.

Daarnaast heeft TikTok veel concurrentie, met name van Instagram. Het bedrijf van Facebook liet weten niet langer een fotoapp te zijn en richt zich ook steeds vaker op video. Zijn functie Reels (een vrijwel oneindige stroom aan korte filmpjes) lijkt erg op TikTok.