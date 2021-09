T-Mobile stapt naar de rechter om ervoor te zorgen dat KPN het uitschakelen van koperlijnen en overzetten van klanten naar glasvezel uitstelt. De provider zegt onvoldoende tijd te hebben om zijn klanten over te zetten en vindt dat KPN dit eerder had moeten aankondigen. KPN is het daar niet mee eens en benadrukt de stap op tijd te hebben gemeld, laat het bedrijf weten na berichtgeving door Telecompaper.

T-Mobile maakt gebruik van het vaste KPN-netwerk om klanten op grote schaal internet te kunnen aanbieden. De provider wil dat het uitschakelen van de koperlijnen met twee jaar wordt uitgesteld, omdat klanten van T-Mobile anders de dupe worden van het besluit van KPN.

De tarieven die KPN voor gebruik van zijn glasvezelnet rekent, zouden aanzienlijk boven die van de koperlijnen liggen en daardoor zou T-Mobile de eigen tarieven ook moeten verhogen.

KPN wil begin 2023 voor meer dan twee miljoen adressen zijn kopernetwerk buiten gebruik stellen. Het gaat om gebieden waar inmiddels glasvezel is aangelegd. Het bedrijf maakte die plannen in februari 2020 bekend. Een woordvoerder van KPN spreekt tegen dat het bedrijf te laat is geweest met het wereldkundig maken van die plannen.

KPN investeert al een tijd flink in de overgang naar glasvezel, waar veel kosten mee zijn gemoeid. Daarnaast zou het slecht voor het milieu zijn om de koperlijnen langer dan nodig te gebruiken. Glasvezelnetwerken verbruiken volgens KPN maar een fractie van de energie die de kopernetwerken verbruiken.