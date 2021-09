Facebook moet een verwijderde video waarin de Colombiaanse president Iván Duque wordt uitgescholden, terugplaatsen. De toezichtsraad van het sociale medium vindt dat de nieuwswaarde van de beelden belangrijker is.

In de video wordt Duque uitgescholden voor "hoerenzoon" en "flikker". De video was door Facebook verwijderd, omdat het woord 'flikker' (in het Spaans marica) kwetsend is en mensen discrimineert.

De Oversight Board is het ermee eens dat dit woord niet toegestaan moet worden, maar in dit geval was de nieuwswaarde van de video belangrijker. De raad stelt dat de video is opgenomen tijdens grote protesten in Colombia tegen de regering van Duque. "Dat was een belangrijk moment in de geschiedenis van het land."

Volgens de Oversight Board worden er meer scheldwoorden gebruikt en waren de leuzen vooral bedoeld als kritiek tegen de regering. Facebook moet bij dit soort gevallen altijd een weloverwogen afweging maken tussen het toestaan van nieuws en het tegengaan van discriminatie, aldus toezichtsraad.

Het sociale medium moet verder duidelijker maken wat de regels zijn rond het verwijderen van discriminerende content. De richtlijnen voor wanneer iets nieuwswaardig is en niet verwijderd moet worden, moeten beter te vinden zijn voor gebruikers van het platform.