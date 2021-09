Facebook gaat voorlopig niet verder met het ontwikkelen van een Instagram-versie voor kinderen onder de dertien jaar, laat het bedrijf maandag weten. Het concern wil namelijk eerst "geadviseerd worden door ouders, experts en wetgevers".

In de verklaring maakt Facebook duidelijk dat het project niet van de baan is. Omdat "kinderen al gebruikmaken van het internet", wil het bedrijf een geschikte versie van Instagram aanbieden. Ook benadrukt Facebook dat deze kindvriendelijke versie niet is bedoeld voor kinderen onder de tien jaar.

"Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd telefoons. Ze geven de verkeerde leeftijd op en downloaden apps die bedoeld zijn voor mensen van dertien jaar of ouder. We zijn ervan overtuigd dat het beter is als ouders hun kinderen toegang kunnen geven tot een versie van Instagram die voor hen is ontworpen", schrijft het bedrijf.

In de tussentijd werkt Facebook aan "Instagram-tools voor ouders en tieners". Wat deze tools precies gaan doen en waarvoor ze zijn bedoeld, is nog niet duidelijk. Facebook zegt de komende maanden meer informatie te gaan geven.

Eerder dit jaar maakte Facebook bekend dat het een kinderversie van Instagram wilde uitbrengen. Meerdere organisaties en politici wereldwijd hebben kritiek geuit op het idee. Ze vinden dat een kinderversie van Instagram slecht is voor de geestelijke gezondheid van kinderen.

Instagram zou gebruikmaken van de angst van kinderen om iets te missen, waardoor ze constant op hun mobiele apparaten willen kijken of foto's willen plaatsen. Ook maken verschillende instanties zich zorgen over de privacy van kinderen.

Facebook niet eens met artikelen The Wall Street Journal

Facebook ligt de laatste tijd onder een vergrootglas door een serie artikelen van The Wall Street Journal. De krant publiceerde eerder deze maand meerdere kritische artikelen over Facebook, die zijn gebaseerd op interne onderzoeken en documenten van het bedrijf.

Vorige week zaterdag en afgelopen zondag sprak het socialemediabedrijf de bevindingen van de krant tegen. Zo ontkent Facebook dat Instagram schadelijk is voor het zelfbeeld van tieners.