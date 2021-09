Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt geen extra maatregelen om nieuwe problemen met de CoronaCheck-app te voorkomen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Die app bleek zaterdagavond niet opgewassen tegen grote drukte en ddos-aanvallen, ondanks dat het ministerie al extra servercapaciteit had geregeld.

De CoronaCheck-app, die sinds zaterdag als toegangsbewijs voor restaurants, bioscopen en evenementen dient, was zaterdagavond direct overbelast. Dat leidde ertoe dat veel mensen hun QR-code niet konden laden. Daardoor hadden ze geen toegangsbewijs en ontstonden op enkele plekken rijen.

Volgens het ministerie ontstonden de problemen vanwege de grote drukte en doordat de app werd aangevallen door cybercriminelen. Bij een ddos-aanval wordt geprobeerd een website, server of dienst onbereikbaar te maken. Via een netwerk van gehackte apparaten wordt een computersysteem zo massaal bezocht dat deze crasht.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat er geen extra maatregelen worden genomen om deze aanvallen in de toekomst te voorkomen. De app is volgens hem al aangesloten op een zogenoemde ddos-wasstraat. Dat is een systeem dat het ddos-verkeer en het legitieme verkeer van elkaar scheidt, waarna alleen het schone verkeer wordt doorgelaten.

"Dit systeem werkte zaterdag ook, want de aanvallen werden afgeslagen. Echter vroeg dit wel extra capaciteit van de server. Omdat op dat moment ook veel mensen tegelijkertijd een QR-code aanvroegen, raakte de server toch overbelast. We verwachten niet dat er aankomend weekend nieuwe problemen ontstaan", aldus de woordvoerder.

Dat is vooral omdat de verwachting is dat de drukte de komende weken afneemt. "Het was het eerste weekend dat de QR-codes nodig waren. Daardoor haalden veel mensen deze ook voor het eerst op. De codes blijven de komende 28 dagen geldig, waarna ze automatisch worden ververst."