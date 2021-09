Het Facebook-account van de voormalige president van Afghanistan, Ashraf Ghani, is gehackt. Dat schrijft hij maandag in een tweet.

Hackers zouden berichten op het Facebook-account van de 72-jarige Ghani hebben geplaatst waarin de voormalig president om steun voor de Taliban zou vragen, schrijft Alarabiya News.

De Taliban zouden "vriendschappelijk benaderd moeten worden" en de internationale gemeenschap zou "met de huidige overheid van Afghanistan moeten communiceren", was de boodschap die werd geplaatst op zijn Facebook-account.

Een uur nadat de berichten verschenen, werd op het account gemeld dat er sprake was van een hack. Inmiddels zijn de Facebook-berichten verwijderd. Volgens Ghani moeten de berichten niet serieus worden genomen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht schreven we dat het Twitter-account van Ashraf Ghani was gehackt. Dat is niet juist. Het ging om het Facebook-account van de oud-president. Het bericht is aangepast.