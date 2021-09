Smartphonemaker Xiaomi zegt maandag dat het een derde partij gaat inschakelen om het kritische rapport van de Litouwse overheid te beoordelen. Het Litouwse ministerie van Defensie schrijft hierin dat de telefoons van Xiaomi censuursoftware bevatten, waarmee bepaalde woorden en teksten worden geblokkeerd.

"Hoewel we bepaalde bevindingen in het rapport betwisten, nemen we een onafhankelijke expert in de arm om de punten te beoordelen", zegt een woordvoerder van Xiaomi in een verklaring. Het bedrijf vertelt niet welke derde partij het heeft ingeschakeld om het rapport onder de loep te nemen. Het zou om een "in Europa gevestigde organisatie" gaan.

De aankondiging komt nadat het Litouwse ministerie van Defensie er vorige week bij consumenten op aandrong om geen nieuwe Xiaomi-telefoons te kopen en oude toestellen weg te gooien.

Volgens experts van het ministerie worden met de censuursoftware teksten die gevoelig liggen in China gedetecteerd en geblokkeerd. Het gaat onder meer om uitspraken als 'Tibet moet worden bevrijd', 'Lang leve de onafhankelijkheid van Taiwan' en 'Democratische beweging'.

De censuurfunctie zou op het Mi 10T 5G-toestel van Xiaomi staan en momenteel niet geactiveerd zijn in de Europese Unie. Cyberexperts van de Litouwse overheid wijzen er wel op dat dit filter op afstand kan worden aangezet.

Xiaomi ontkent dat zijn apparaten "communicatie van of naar zijn gebruikers" censureren. Het bedrijf benadrukt ook aan de Europese privacywetgeving AVG te voldoen.