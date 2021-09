Facebook ontkent dat Instagram schadelijk voor het zelfbeeld van tieners is. Daarmee reageert het socialemediabedrijf op een artikel van The Wall Street Journal dat juist op een onderzoek van Facebook gebaseerd is.

The Wall Street Journal publiceerde eerder deze maand meerdere kritische artikelen over Facebook die zijn gebaseerd op interne onderzoeken en documenten van het bedrijf. Vorige week zaterdag sprak het socialemediabedrijf de bevindingen van de krant tegen, maar het concern ging niet in op individuele artikelen.

Pratiti Raychoudhury, vicepresident en onderzoekshoofd bij Facebook, schrijft in een verklaring dat de krant het onderzoek naar Instagram verkeerd heeft geïnterpreteerd.

Zo zou het onderzoek niet representatief zijn, omdat er maar veertig tieners aan hebben meegedaan. De kleine studie was "bedoeld om de negatiefste percepties van tieners over Instagram in kaart te brengen", beweert het onderzoekshoofd.

Ook zou The Wall Street Journal de positieve bevindingen in het Instagram-onderzoek, zoals afgenomen eenzaamheid, hebben genegeerd.

"Het klopt niet dat dit onderzoek aantoont dat Instagram schadelijk voor tienermeisjes is. Veel tieners die we hebben gesproken, vinden juist dat het gebruik van Instagram ze helpt", aldus Raychoudhury. Andere negatieve punten uit het onderzoek die The Wall Street Journal aanhaalt - bijvoorbeeld dat tieners het gevoel hebben dat ze verslaafd aan Instagram zijn - worden niet door Raychoudhury benoemd.