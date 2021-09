De problemen met de CoronaCheck-app lijken zondag voorbij. De app die sinds zaterdag als toegangsbewijs voor restaurants, bioscopen en evenementen geldt, raakte zaterdagavond direct overbelast door grote drukte en een ddos-aanval. Door de storing kregen gebruikers van de app geen QR-code te zien.

De servers van de CoronaCheck-app worden niet meer aangevallen, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zondag. Het aanmaken van een QR-code moet geen problemen meer opleveren.

Het is volgens de woordvoerder niet duidelijk wie achter de aanval zit. Bij een ddos-aanval wordt geprobeerd een website, server of dienst onbereikbaar te maken. Via een netwerk van gehackte apparaten wordt een computersysteem zo massaal bezocht dat deze crasht.

Om de QR-code aan te maken, moet de app eenmalig verbinding met het internet maken. Dat gebeurde zaterdagavond op veel plekken tegelijk. De servers van de app waren volgens het ministerie wel opgeschaald om grote drukte te kunnen verwerken.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageerde teleurgesteld op de problemen met de app. "In de zomer ging het ook al mis met apps die niet goed werken", verzuchtte voorzitter Robèr Willemsen. "Nu staan wéér overal lange rijen met ontevreden mensen. Op deze manier maakt de overheid het onze branche wel heel moeilijk."

Ook op sociale media regende het klachten en werd de spot gedreven met de overheidsapp. Mensen die nog op stap wilden gaan, konden de QR-code het beste thuis downloaden. De code blijft daarna offline beschikbaar.