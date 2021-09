De Samsuung Galaxy S22 Ultra, die naar verwachting volgend jaar uitkomt, krijgt mogelijk een vernieuwd camera-eiland. Dat schrijven Twitteraccount OnLeaks en techwebsite Digit vrijdag op basis van gelekte informatie over de telefoon.

OnLeaks heeft verschillende renders van de Galaxy S22 Ultra gepubliceerd, die laten zien hoe de telefoon er mogelijk uit komt te zien. Het account maakt vaker afbeeldingen van smartphones die nog moeten uitkomen. De renders zijn gebaseerd op gelekte informatie over de apparaten. Achteraf blijken OnLeaks' afbeeldingen vaak te kloppen.

De Galaxy S22 Ultra lijkt qua uiterlijk op de telefoons uit de Samsung Note-serie. Zo heeft het ronde zijkanten en een ronde uitsnede in het scherm, waar de selfiecamera zit. Het camera-eiland van de telefoon lijkt op die van de Galaxy S21, die vier lenzen en een dieptesensor bevat. De vorm van het eiland op de Galaxy S22 Ultra is echter P-vormig, in plaats van rechthoekig.

Als de renders kloppen, dan wordt de smartphone 163 millimeter lang, 78 millimeter breed en 11 millimeter dik, als je het camera-eiland op de achterkant meetelt. Verder krijgt de smartphone ook een slot voor een S Pen-stylus en USB-C-poort. Meer technische details over de Galaxy S22 Ultra zijn nog niet bekend.