Twitter heeft de videokwaliteit op zijn platform verbeterd, laat het vrijdag via een tweet weten. Gebruikers klaagden al langer over korrelige videobeelden op Twitter, wat volgens het socialemediaplatform nu verholpen moet zijn.

Het platform zegt tegen The Verge dat de kwaliteit van de video's is verbeterd, doordat de videosoftware de filmpjes bij het uploaden niet meer opsplitst in kleinere delen. Dat droeg bij aan de slechte beeldkwaliteit.

Tot in hoeverre de videokwaliteit nu is verbeterd, is niet duidelijk. De update is nog niet uitgerold voor Twitters mediabeheertool Media Studio.

Ook geldt de verbeterde kwaliteit alleen voor nieuwe video's. Filmpjes die al op Twitter stonden voordat de update uitkwam, behouden hun huidige beeldkwaliteit.