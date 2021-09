Google-topman Sundar Pichai zou hebben verzwegen dat de privémodus van de Chrome-browser data van gebruikers verzamelt. Dit beweren de aanklagers in een grote rechtszaak tegen het techbedrijf donderdag op basis van een mailwisseling tussen Pichai en Lorraine Twohill, het marketinghoofd bij Google.

Pichai zou al in 2019 op de hoogte zijn geweest van de vermeende dataverzameling. Twohill adviseerde de topman toen om de zogenoemde Incognito-modus "niet als privé te bestempelen, omdat dat leidt tot misvattingen over de bescherming die de modus biedt". Volgens de aanklagers heeft Pichai toen besloten om niets met de waarschuwing te doen, omdat hij niet wilde "dat de modus onder de loep werd genomen".

Google-woordvoerder José Castañeda zegt tegen Reuters dat de aanklagers "de mailwisseling verkeerd hebben geïnterpreteerd". Wat er precies niet klopt aan de interpretatie van de advocaten, licht de woordvoerder niet toe.

Google is in juni aangeklaagd in de Verenigde Staten omdat Chrome de privacy van gebruikers zou schenden. Google zou ook de gegevens van mensen die gebruikmaken van de privémodus van de internetbrowser verzamelen, en volgens de aanklagers is dat illegaal. De aanklagers willen dat Googles moederbedrijf Alphabet zeker 5 miljard dollar, zo'n 4,5 miljard euro, aan schadevergoeding betaalt.