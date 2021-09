Mensen die hun eerste vaccinatie in een ander EU-land hebben gekregen en hun tweede prik bij een GGD, moeten langer wachten totdat zij een QR-code kunnen aanmaken in de CoronaCheck-app. Dat probleem zou eigenlijk zaterdag verholpen moeten zijn, maar de oplossing laat langer op zich wachten, meldt koepelorganisatie GGD Ghor vrijdag.

Volgens een woordvoerder van de GGD Ghor is de technische kant van het probleem inmiddels opgelost, maar is het door "juridische redenen" voor deze groep mensen vanaf zaterdag nog niet mogelijk om een groen vinkje te krijgen in de app. De woordvoerder kon niet vertellen wat er juridisch gezien is misgegaan of nog geregeld moet worden.

De oplossing zou in de eerste helft van oktober beschikbaar moeten zijn, zo is te lezen in een Kamerbrief. Deze mensen moeten dan een webformulier invullen, dat te vinden zal zijn op de website coronacheck.nl en de website van de Rijksoverheid. Als alle gegevens kloppen, krijgen de gevaccineerde mensen via een beveiligde e-mail de QR-code.

Daarnaast zijn er ook mensen die bij een andere plek dan de GGD recent positief zijn getest op het virus. Zij hebben recht op een zogenoemd 'herstelbewijs', waarmee ze ook een groen vinkje kunnen krijgen in de app. Echter werkt dat nog niet voor iedereen. Deze groep moet volgens de GGD Ghor ook het webformulier invullen om op die manier alsnog een QR-code te krijgen.

Vanaf zaterdag is het coronatoegangsbewijs op veel meer plekken verplicht. Wie geen vaccinatie- of herstelbewijs kan tonen, moet zich laten testen om bijvoorbeeld de kroeg of het theater in te komen. Hoe groot de groep mensen is die ondanks dat zij volledig gevaccineerd zijn geen groen vinkje kunnen krijgen, is niet bekend.

Overigens moeten Nederlanders die buiten Europa zijn gevaccineerd naar een fysieke locatie in Utrecht komen om een toegangsbewijs te krijgen. Volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is dat "noodzakelijk om zich in persoon te kunnen identificeren". Voor de mensen die niet naar Utrecht kunnen komen, is er geen andere oplossing.