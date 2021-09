Ruim tweehonderd Chinese (game)bedrijven hebben toegezegd hun bedrijfstak te gaan reguleren om gameverslavingen te bestrijden. Ze hebben daarvoor een verklaring ondertekend.

De verklaring is ondertekend door 213 bedrijven, waaronder Tencent en NetEase. De bedrijven beloven ook op te treden tegen inhoud "die de geschiedenis verdraait".

De Chinese autoriteiten voerden vorige maand nieuwe regels in waardoor kinderen onder de achttien jaar voortaan niet langer dan drie uur per week online mogen gamen. Zij mogen online spellen alleen nog maar op vrijdagen, feestdagen en in weekenden spelen tussen 20.00 uur en 21.00 uur.

Aanbieders moeten ook de identiteit van jonge gamers verifiëren als ze willen inloggen. De Chinese autoriteiten zeggen erop toe te zien dat gamebedrijven de regels handhaven.

Tencent voerde daarom eerder al een gezichtsherkenningsfunctie in. Die kunnen ouders inschakelen om te voorkomen dat kinderen de inloggegevens van een volwassene gebruiken om de avondklok van de overheid te omzeilen.