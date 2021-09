ING kampte vrijdagmiddag met een storing. Daardoor konden klanten onder andere niet internetbankieren. Inmiddels zijn de problemen opgelost.

Een woordvoerder bevestigt dat de bank last had van een storing. "Daardoor werkten de Mobiel Bankieren-app en Mijn ING niet. Daarvoor bieden we onze excuses aan", aldus de woordvoerder.

Internetbankieren was ongeveer twee uur niet mogelijk. De storing kwam volgens de woordvoerder doordat de bank "een wijziging in het systeem" had doorgevoerd.