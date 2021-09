ING kampt vrijdagmiddag met een storing. Daardoor kunnen klanten onder andere niet internetbankieren.

Een woordvoerder bevestigt dat de bank last heeft van een storing. "Daardoor werken de Mobiel Bankieren-app en Mijn ING niet. Daarvoor bieden we onze excuses aan", aldus de woordvoerder.

Wat de oorzaak van de storing is, is nog niet duidelijk. "Dat zijn we momenteel nog aan het onderzoeken." Ze kan daardoor ook nog geen indicatie geven over wanneer de problemen opgelost zouden moeten zijn.