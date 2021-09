De Marslander InSight van ruimtevaartorganisatie NASA heeft voor het eerst 'Marsbevingen' vastgesteld met een magnitude boven de vier. Een van de bevingen op de rode planeet duurde negentig minuten.

De zwaarste Marsbeving had een magnitude van 4.2, zo stelde het ruimtevaartuig vast. Voorheen stond het record op een beving uit 2019 met een magnitude van 3.7. Volgens de ruimtevaartorganisatie zijn er de afgelopen tijd drie zware Marsbevingen geweest met een magnitude boven de vier.

Met het onderzoek van InSight op de rode planeet hopen geologen te achterhalen hoe Mars is opgebouwd.

De aarde bestaat uit platen die langs, tegen, over en onder elkaar schokken en schuiven, waardoor aardbevingen ontstaan. Mars heeft deze tektonische platen voor zover bekend niet.

InSight werd in mei 2018 gelanceerd en in november van dat jaar landde het ruimtevaartuig op de oppervlakte van Mars. In totaal heeft de Marslander meer dan zevenhonderd bevingen vastgesteld op de rode planeet. De lander doet ook onderzoek naar de atmosfeer en magnetische velden van de planeet.