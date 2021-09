Op de telefoons van vijf Franse ministers is Pegasus-spyware aangetroffen. Dat meldt onderzoekssite Mediapart donderdag.

Sporen van de spionagesoftware zijn aangetroffen op de telefoons van de Franse ministers Jean-Michel Blanquer (Onderwijs), Jacqueline Gourault (Ruimtelijke Ontwikkeling), Julien Denormandie (Landbouw), Emmanuelle Wargon (Huisvesting) en Sébastien Lecornu (Overzeese Gebiedsdelen). Geen van hen reageerde op vragen van de onderzoekssite.

Volgens The Guardian zijn er geen directe aanwijzingen dat de telefoons van de Franse ministers zijn gehackt. Daardoor is niet met zekerheid te zeggen of de ministers ook met de software in de gaten zijn gehouden.

Pegasus is ontwikkeld door de Israëlische NSO Group. Volgens de organisatie wordt de software alleen gemaakt om overheden en inlichtingendiensten te helpen bij het opsporen van criminaliteit.

De software ligt al enige tijd onder vuur. Eerder dit jaar werd een lijst met 50.000 telefoonnummers van geïnfecteerde apparaten ontdekt. Onder de slachtoffers waren journalisten, activisten en bedrijfsleiders over de hele wereld. Ook de telefoon van de Franse president Emmanuel Macron zou geïnfecteerd zijn.

NSO Group heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in een verklaring laten weten dat Franse overheidsmedewerkers nooit het doelwit zijn geweest van Pegasus-aanvallen.