Een op de twintig Nederlanders van zestien jaar of ouder heeft weleens te maken gehad met seksuele intimidatie op het internet. Dat betekent volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 750.000 slachtoffers.

Het statistiekbureau hield, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), in maart en april vorig jaar een steekproef onder 30.000 mensen. Het CBS vroeg naar hun ervaringen met online seksuele intimidatie de voorgaande twaalf maanden.

Vrouwen bleken het vaakst daarmee te maken te hebben, vooral jonge en biseksuele vrouwen. Veel slachtoffers zijn geconfronteerd met seksueel kwetsende opmerkingen dan wel grapjes of ongewenst verstuurde naaktfoto's of seksfilmpjes. Het komt ook relatief veel voor dat iemand blijft aandringen op een date of vraagt om seksuele foto's of filmpjes toe te sturen.

Bijna 7 procent van de vrouwen heeft weleens ongewenst seksueel gedrag ervaren op het internet. Dat is ongeveer anderhalf keer meer dan bij mannen. Jonge vrouwen hebben hier veel meer mee te maken, namelijk 30 procent van de vrouwen van 16 tot 18 jaar en 23 procent van de vrouwen van 18 tot 24 jaar. Ook biseksuelen, vooral vrouwelijke, en homoseksuelen worden op het internet vaak geconfronteerd met ongewenste seksuele ervaringen.

Eén op de tien regelmatig slachtoffer

Meestal gaat online seksuele intimidatie om één of enkele ervaringen. Eén op de tien slachtoffers heeft hier structureel last van gehad, minstens één keer per maand.

Zes op de tien slachtoffers hebben de vervelende online ervaring met iemand besproken. Meestal namen zij een een vriend, vriendin, partner of familielid in vertrouwen. Een kleine groep schakelt een hulpverlener in, zoals een arts of psycholoog.