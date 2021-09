RTL Nederland is eerder deze maand slachtoffer geworden van een aanval met ransomware. Het bedrijf heeft 8.500 euro aan de hackers betaald, zo maakt RTL Nieuws donderdag bekend.

RTL Nederland maakte eerder deze maand bekend slachtoffer te zijn geworden van een cyberaanval. Toen was nog niet duidelijk om wat voor aanval het ging en of er losgeld was geëist.

De aanval vond plaats op 9 september. Een aantal computers, servers en systemen werd gegijzeld door cybercriminelen, waardoor ze deels ontoegankelijk werden gemaakt. Medewerkers werd gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

De aanvallers kregen toegang tot het netwerk van RTL doordat inloggegevens van een medewerker van een "externe beheerpartij" zijn buitgemaakt. Volgens het bedrijf was tweestapsverificatie niet ingeschakeld.

De cybercriminelen hebben inmiddels geen toegang meer tot het netwerk. De computers zijn hersteld.